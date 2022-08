Même s'il apparait confiant dans la presse ou sur les réseaux sociaux, Elon Musk n'est pas moins un gestionnaire aguerri. Aussi, d'après un document déposé auprès de la SEC, le milliardaire vient de vendre pour 6,9 milliards de dollars d'actions Tesla, et ce, en préparation de sa procédure contre Twitter. Cet argent devrait lui servir dans le cas où il perdrait et qu'il serait amené à débourser des dommages et intérêts pour rupture de sa promesse d'achat. D'ailleurs, il ne s'en cache pas : dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter force la conclusion de cet accord *et* certains partenaires financiers ne se présentent pas, il est important d'éviter une vente d'urgence des actions Tesla . Et à un internaute curieux lui demandant s'il avait fini de céder ses actions, il répond qu'il s'agit d'être simplement prévoyant et de protéger Tesla.