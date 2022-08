Essai Tesla Model Y 2022 (Road Trip) : autonomie, conduite, technologies... et galères ! (Vidéo)

road-trip

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

Disponible en France depuis un an environ ( voir notre essai ), avec une batterie désormais identique à la Model 3 cette année et une puce AMD pour la partie multimédia,(565 km contre 626 -avec les jantes aéro), mais un espace à bord nettement plus intéressant.Dans cette essai façonsur plus de 2000Km,-car à plus de 65 000€/CHF, on serait parfois en droit d'en attendre un peu plus, comme vous le verrez dans cette nouvelle vidéo !