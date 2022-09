Des puces Nvidia et AMD interdites d'export vers la Chine (qui se rappelle de la pub du G4 ?)

à risque

Quand aux puces Intel, et bien... elles sont sans danger !

texte

Avec le retour de la guerre en Europe, et du positionnement ambigu de la Chine face à la Russie, il semble que Washington redouble de prudence avec l'Empire du Milieu.vers le pays -plus précisément les modèles A100 et H100. Même AMD est touchée avec la puce MI250.Les USA craignent apparemment-par exemple, pour identifier facilement des armes via des satellites. Si l'efficacité de telles sanctions restent à démontrer (la Chine peut sans-doute user du marché gris pour faire venir les puces),. En retour, la Chine pourrait également sanctionner certains produits vers les USA, comme... les iPhone, ou tout autre produit produit quasi-exclusivement dans le pays.Chacun se rappellera qu'... ce qui est devenu par la suite un argument commercial pour démontrer la supériorité des puces face aux PC ! A l'époque,(même si le poids de ces exportations dans son chiffre d'affaire restait marginal) :