Le routeur Wi-Fi 6 Mesh + 4G Deco X20 à 152€, pratique pour les vacances

Le Deco X20-4G(à condition d'avoir une bonne couverture 4G et un forfait adéquat). Le modem 4G+ CAT 6 supporte jusqu'à 150 appareils connectés simultanément et permet de couvrir, selon le constructeur, jusqu'à 200 mètres carrés. Le routeur dispose de trois ports Ethernet Gigabit, de la compatibilité avec Alexa, et d'une connexion pour une antenne externe.Le Deco X20-4G pourra ainsi être le parfait compagnon des vacances, permettant d'avoir une connexion Wi-Fi en déplacement via une SIM et abonnement 4G (les abonnés Free disposant d'une Freebox peuvent par exemple disposer d'un abonnement illimité en 4G/5G pour 15,99 euros par mois, et ce sans engagement) et que l'on pourra partager dans l'ensemble de la location. De plus, les Deco sont compatibles entre eux (ce qui n'est pas forcément le cas des routeurs Mesh des autres constructeurs), ce qui permettra d'étendre la portée d'un éventuel réseau maillé existant une fois de retour au domicile. Le TP-Link Deco X20-4G à 152,99€ au lieu de 179,90€