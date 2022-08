AMD lancera les Ryzen 7000 en septembre et évoque les Radeon RX 7000

Les puces Ryzen 7000 de bureau s'appuient sur l'architecture Zen 4 et sont gravées en 5 nm par TSMC (pour les cœurs, une partie I/O avec les contrôleurs et le GPU intégré en RDNA2 seront gravés en 6 nm), dotées d'un IHS (pour Integrated Heat Spreader) au design aggresif et nécessitant une carte mère équipée du nouveau socket AM5.(16 cœurs/32 Threads, 5,7 GHz en boost, TDP de 170W),(12 cœurs/24 Threads, 5,6 GHz en boost, TDP de 170W),(8 cœurs/16 Threads, 5,4 GHz en boost, TDP de 105W)(6 cœurs/12 Threads, 5,3 GHz en boost, TDP de 105W)(IPC),(Ryzen 5XXX)(entre le 7950X et le 5950X). AMD évoque également un rapport performances/Watt 47% supérieur face à l'Intel Core i9-12900K ainsi qu'un benchmark Chaos V-Ray 57% plus performant sur le 7950X face au Core i9 de 12ème génération. Bien entendu, AMD sélectionne des benchmarks mettant en avant sa nouvelle puce et il faudra attendre les premiers tests en conditions réelles pour savoir ce que ces Ryzen 7000 ont dans le ventre (et pour en comparer les performances avec les puces d'Apple).Enfin, Lisa Su, dirigeante d'AMD, a indiqué que les prochaines cartes graphiques Radeon RX 7000 basées sur l'architecture RDNA3 et gravées en 5nm, offriraient(RDNA2). De leurs côtés, les rumeurs évoquent une carte haut de gamme dotée de la puce Navi 31 avec 12 288 processeurs de flux et 24 Go de GDDR6 (contre 5120 et 16Go pour la Radeon RX 6950XT). Reste à savoir si ces nouvelles cartes seront prises en charge par les prochaines versions de macOS afin que les Mac Intel puissent en profiter via un boitier eGPU (ou en PCIe sur les Mac Pro). Les amateurs de jeux vidéo n'étant pas particulièrement gâtés sur Mac, ces CPU et GPU pourront également intéresser les utilisateurs qui souhaitent se monter une machine performante et ainsi profiter de l'épais catalogue disponible sur Windows.