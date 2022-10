Enchères : un iPhone original à 39 400$, un Macintosh SE de Steve Jobs dès 200 000$

un record pour un iPhone de 2007

cet exemple de première génération scellé en usine est dans un état exceptionnel. Pratiquement impeccable le long de la surface et des bords, le joint d'usine est propre avec des détails de couture et une étanchéité corrects. Les étiquettes au verso sont correctement immaculées sous le joint. Tous originaux - pas d'autocollants de rechange ou d'étiquettes sur celui-ci. Neuf, jamais activé, les collectionneurs et les investisseurs auraient du mal à trouver un exemple supérieur. La pertinence et la rareté constituent une formule gagnante pour cet objet de collection. Modèle A1203, Commande MA712LL/A (8 Go), Authenticité entièrement garantie par les ventes aux enchères LCG

Une vente frauduleuse d'un manuel d'Apple I pour 42 000 dollars

Un Macintosh SE appartenant à Steve Jobs est en vente

. Pour les premiers, il était possible d’acquérir un iPhone de toute première génération, encore dans son emballage scellé d’origine.Ce dernier vient d’établir unpour ce type de produit mis en vente, avec une enchère finale de 39,339,60 dollars . Sans compter l'inflation, un tel prix représente tout de même 65 fois le prix d'origine de 599 dollars de cet iPhone de 8 Go présenté en 2007. Alors que LCG Auctions estimait un prix final aux alentours de 35 000 dollars, le tout est donc une excellente affaire.Elle indiquait en effet que. En effet, un manuel pour Apple I s'est récemment vendu pour 42 000 dollars. Pensant avoir en mains un exemplaire original, les experts se sont finalement rendus compte qu’il s’agissait en fait d’une réplique.En effet, selon Armin Hierstetter, amateur d'Apple I,une réimpression de ces manuels avait été faite en Allemagne dans les années 80, pour servir de cadeau pour une conférence de développeurs locaux. Ces exemplaires -s’ils ne sont pas des originaux- s’échangent tout de même aux alentours de 1000 dollars, mais bien loin des 42 000 dollars de l’enchère.Parmi tous ces objets, on en trouve de nombreux dédiés à Apple et à Steve Jobs, notamment un ordinateur Macintosh SE utilisé alors qu'il travaillait chez NeXT. Il est décrit comme ayant été utilisé par le secrétaire de Steve Jobs. Il semble que le disque dur contienne quelques données sur les horaires de travail, des listes de tâches, du travail de recrutement, des voyages et même des détails d'une réunion manquée avec le futur roi Charles III.L’estimation pour ce Macintosh donne une fourchette comprise entre 200 000 dollars et 300 000 dollars (avec un disque dur de 20 Mo, un disque de sauvegarde supplémentaire, un clavier et une souris).Parmi les autres lots, on trouve un Apple II (entre 20 000 et 30 000 dollars), et un polo Apple Macintosh Team des années 1980 (entre 1 000 et 2 000 dollars), un examen des performances de NeXT de 1995 signé par Steve Jobs (entre 6 000 et 8 000 dollars), et des articles personnels du bureau NeXT de Steve Jobs entre 1 000 $ et 2 000 $. Enfin, des cartes de visite Pixar pour SteveJobs sont répertoriées entre 2 000 et 3 000 dollars. Le tout se déroulera le 25 octobre prochain.