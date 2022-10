Une IA de Steve Jobs donne une interview en podcast !

la voix de steve jobs

repousser les limites de ce qui est possible dans la synthèse vocale actuelle de l'état de l'art, nous voulions créer du contenu qui puisse inspirer les autres à faire de même, et il n'y avait personne qui ait inspiré et impacté le monde de la technologie plus que Steve Jobs, c'est pourquoi dans le premier épisode, nous avons ramené sa voix à la vie

en un avenir où toute la création de contenu sera générée par l'IA mais guidée par les humains, et le travail le plus créatif dépendra de la capacité de l'humain à harmoniser la création qu'elle désire à la machine

Mais c'est un nouveau concept que ce podcast propose sur le net. Réalisé par Podcast.ai de la société play.ht- celui-ci donne en effet la parole à une IA incarnant feu Steve Jobs, répondant à des questions d’une autre IA, celle de Joe Rogan (qui lui est bien vivant pour le coup).Les épisodes proposent un, à l'aide des voix ultra-réalistes de play.ht. En outre, les transcriptions ont été générées avec desPour ce premier épisode, la chaine a donc choisi Steve Jobs, un choix assez audacieux qu'elle défend ouvertement. Il s'agissait d'un challenge, deAinsi, l'épisode de Steve Jobs a été créé en se fondant sur saet sur l'ensemble desqu'il a été possible de trouver en ligne, et ce, afin que l'IA puisse le ramener à la vie avec précisionBien évidemment(loin de là). On note une sorte d’effet, un manque de variation d’intonation ou de vitesse d’élocution, et des rires assez peu humains (qui font un peu peur, on vous aura prévenu).Pour se rassurer, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une vieille interview oubliée, dont la piste aurait été quelque peu altérée par le temps.En effet, elle indique qu'elle attend toutes les suggestions possibles et toutes les idées d'épisodes (et donc, davantage d‘interviews avec des personnes décédées). Et dans une vision assez déshumanisée, elle dit croire