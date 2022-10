Microsoft tente de booster le nombre d'Apps Windows Arm natives avec un nouveau Dev Kit

Le Windows Dev Kit 2023

nous nous attendons à ce que les NPU soient intégrés à la plupart, sinon à tous les futurs appareils informatiques, nous allons permettre aux développeurs d'exploiter facilement ces nouvelles capacités, en intégrant la prise en charge des NPU dans la plate-forme Windows de bout en bout

Disponible à 599$

Des PC Windows disposant d'une puce Arm sont diponibles sur le marché depuis quelque temps déjà, mais il reste difficile de les conseiller tant les applications natives sont rares. En effet, et contrairement à Apple qui a opéré la transition d'Intel vers Arm sur l'ensemble de sa gamme,, ce qui ne pousse pas les développeurs à intensifier leurs efforts pour prendre en charge nativement les puces Arm.Le Windows Des Kit 2023 (anciennement connu sous le nom de Projet Volterra) n'est pas le premier kit de développement de Microsoft pour Windows Arm,(pour Neural Processing Unit, accélérant les calculs liés aux algorithmes d'apprentissage automatique). Microsoft mise en effet sur la montée en puissance des NPU au sein des PC Arm, et intègre sa prise en charge au sein de son système. Selon Panos Panay, chapeautant la division produits,A l'image des Neural Engine présents au sein des puces d'Apple,comme la gestion de la batterie, la reconnaissance de texte ou encore l'amélioration des photos, et Microsoft espère s'appuyer sur lce nouveau kit de développement pour ne pas être trop à la traine. Le kit s'accompagne des versions natives Arm de plusieurs outils et applications dont Visual Studio et Visual Studio Code.(il devrait rapidement être disponible sur la boutique française).