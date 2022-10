L'IA de DALL-E permet de générer des images dans Microsoft Designer et Image Creator

microsoft s elance dans l'imagerie créée avec un IA

Microsoft et OpenAI ont travaillé en étroite collaboration depuis 2019 pour accélérer les percées dans le domaines de l'IA. Nous nous sommes associés à OpenAI pour développer, tester et faire évoluer de manière responsable les dernières technologies d'IA. Microsoft est le fournisseur exclusif de services de cloud computing pour OpenAI et est le partenaire privilégié d'OpenAI pour la commercialisation de nouvelles technologies d'IA. Nous avons commencé à le faire par le biais de programmes tels que le service Azure OpenAI et GitHub Copilot, et nous continuerons à explorer des solutions qui exploitent la puissance de l'IA et la génération avancée du langage naturel

à destination des réseaux sociaux

qui n'existent pas encore, limitées uniquement par votre imagination

Cette dernière avait fait évoluer son outil DALL-E -alimenté à l’IA- avec l’outil Outpainting. Avec cette technologie, il était possible deLors de la conférence Microsoft Ignite qui se déroule actuellement à Seattle, le. Microsoft ne fait que suivre une tendance forte du moment et le succès des générateurs d’images sur une base d’IA.OpenAI a en effet dévoilé en septembre dernier que, dont des artistes, des directeurs créatifs et des auteurs. Celui-ci peut être utilisé pour des créations artistiques ou même pour des campagnes publicitaires. Apparemment on pourrait même retrouver cet outil dans l’architecture, des cabinets d’architectes ont ainsi utiliser ces outils pour des rendus de nouveaux bâtiments.Mais pour Microsoft, le partenariat avec Open-AI est une. C’est ce qu’a indiqué Liat Ben-Zur -- en précisant que. Il leur faudra cependant travailler sur les images sélectionnées qui sont utilisées par l’IA, unDans cette optique, Microsoft lance donc Designer , via Microsoft 365, une-alimentée à l’IA dont DALL-E 2- qui permet depour des présentations, des affiches, des cartes postales numériques, des invitations, des graphiques, etc. comme souvent le résultat pourra être facilement partagé sur les médias sociaux. Plusieurs modèles sont proposés afin de créer son visuel qui pourra partir vers Instagram, LinkedIn ou Facebook.Du côté d’Image Creator, le principe est plus abstrait, mais similaire à ce que proposait OpenAI en septembre, mais pour Bing et Edge. Il suffit deRappelons qu’en septembre,. Ainsi, l'IA est partie du tableau original, très minimaliste pour ce qui est du décor. Il a suffi deSur ces indications, cette dernière va se charger de créer tout un décor en conservant le style pictural de l’œuvre. Elle reprend même l’éclairage, les ombres et l’orientation des reflets.