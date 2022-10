Microsoft Office va définitivement disparaitre pour devenir Microsoft 365 !

Une harmonisation des noms pour n'en garder qu'un seul !

Office

Les nouvelles fonctionnalités à venir dès le mois prochain :

- Nouveaux modes de création de contenu et de modèles : pour démarrer rapidement des projets sur plusieurs applications Microsoft 365, soit à partir de modèles vierges, soit à essayer des modèles recommandés pour une inspiration plus rapide. Le module Créer est déjà disponible pour tous les utilisateurs sur le web, Windows et mobile, avec d'autres types de modèles qui arriveront pour les consommateurs l'année prochaine.



- Nouveau module Applications : Découvrez, lancez et épinglez les outils que vous utilisez le plus dans Microsoft 365. Disponible le mois prochain pour tous les utilisateurs sur le web et Windows, ainsi que sur mobile dans les mois à venir.



- Welcome Badging : indique l'état de son abonnement Microsoft 365 et permet de suivre l'utilisation du stockage en un seul endroit. Disponible le mois prochain pour les utilisateurs sur le web et Windows.



- Mon contenu : une fonction pour les clients professionnels, maintenant disponible pour un usage individuel. Disponible le mois prochain pour tous les utilisateurs sur le web et Windows.



- Flux : mise en évidence des contenus pertinents en fonction de la personne avec qui on travaille et de ce sur quoi on travaille grâce à une interface facile pour simplifier votre flux de travail. Disponible aujourd'hui pour les utilisateurs pro sur le web, Windows et mobile.



- Balise : une nouvelle façon de regrouper et d'organiser le contenu avec des balises personnalisées sur tous les types de contenu. Disponible aujourd'hui pour les utilisateurs pro sur le web et Windows.

En effet, le groupe a commencé de subtils changements en 2020, passant d'Office 365 à Microsoft 365.Pour autant, le firme a conservé le nompour, mais cela ne devrait pas tarder à changer. Au cours des prochains mois, ces derniers seront regroupés sous l'appellation Microsoft 365, avec un. Les premiers changements apparaitront enpour Office.com et en janvier 2023 pour l'application Office sur Windows et l'application mobile Office.Pour Microsoft, cette évolution ne devrait pas poser de problèmes techniques :avec son nouveau nom et sa nouvelle icône, tandis que les comptes, les profils et les abonnements ne seront pas affectés. Il ne restera qu'aux utilisateurs à se faire au nouveau logo.