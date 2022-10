Neutralité carbone pour 2030

Dans un long communiqué , elle précise vouloir accélérer le travail effectué avec ses fournisseurs. Pour cela, elle indique étendre ses investissements dans les solutions énergétiques propres dans le monde entier.Cupertino appelle ainsi l'ensemble de ses sous-traitants à prendre de nouvelles mesures. Pour les aider dans cette tâche, un audit sera effectué tous les ans afin de vérifier les progrès réalisés, notamment sur l'utilisation d'électricité 100 % renouvelable. En effet, Apple rappelle êtreLa société en profite bien évidemment, comme d’importants investissements dans les énergies renouvelables en Europe, ainsi que la mise en place de partenariats pour soutenir les entreprises en transition vers l'énergie propre. Elle entend ainsi aider et s’associer avec les fournisseurs qui feront davantage d'efforts versLe travail se fait même sur site, en étroite collaboration avec les fournisseurs et partenaires locaux,. Est notamment citée, avec des projets compris entre 30 et 300 mégawatts.Apple indique surtout queseraient concernés par ces mesures, représentant plus de 70 % des dépenses de fabrication directe liées à Apple. Tous se seraient déjàà utiliser l'énergie propre -comme l'énergie éolienne ou solaire- pour toute la production de produits pommés.Mais la firme californienne ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin et indique souhaiterpour créer uneEnfinen personne prend la plume et indique que. Il se veut même un temps lyrique en indiquant être