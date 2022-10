Apple, une formidable machine à dollars : 90,15 milliards de chiffre d'affaires !

Les résultats de ce trimestre reflètent l'engagement d'Apple envers ses clients, dans la poursuite de l'innovation et de sa volonté de laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé. Alors que nous entrons dans la saison des fêtes avec notre gamme la plus performante de tous les temps, nous conservons nos valeurs dans chaque action et chaque décision que nous prenons. Nous nous sommes profondément engagés à protéger l'environnement, à protéger la vie privée des utilisateurs, à renforcer l'accessibilité et à créer des produits et des services qui peuvent libérer tout le potentiel créatif de l'humanité

iPhone

iPad

Mac

Services

Wearables, Home & Accessories

Et après ?

Pour rappel, son exercice actuel court du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et se trouvepar rapport à l’année civile, comme cela est le cas pour de nombreuses firmes américaines.Malgré la crise et des conditions particulièrement complexes (pénurie, pandémie, inflation, conflit), Apple réussitComme chaque année, ce trimestre est traditionnellement un peu moins fort pour l’iPhone et les autres produits de la marque que le suivant (ceci des fêtes), mais il permet de clore son année fiscale et de faire un point sur la santé financière de l'entreprise. Certes, la situation est toujours affectée par le contexte économique et politique actuel, entre la pénurie de pièces, le ralentissement de la production lié aux mesures sanitaires ou encore la guerre en Ukraine.. À noter que ce trimestre comptabilisent les premières ventes des nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. De son côté l'iPhone 14 Plus ne sera dans les petits chiffres de Luca Maestri que le trimestre prochain. Les clients de la Pomme semblent toujours plus motivés à renouveler leur smartphone, l’avertissement sur résultats de janvier 2019 est bien oublié.Après des mois plus que florissants,Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : avec la dégradation des conditions sanitaires et le maintien du télétravail, les utilisateurs ont déjà acheté le matériel. De plus les rumeurs d'un renouvellement de la gamme des iPad Pro (confirmées la semaine dernière) auront refroidi de nombreux acheteurs. Pour ce trimestre,Il faudra attendre la fin de l'année pour connaître le réel impact des nouveaux iPad Pro M2 et du nouvel iPad 10.Après plusieurs trimestres glorieux,(contre 9,178 milliards de dollars en 2021, soit +25,39%). Ce retour vers les sommets aurait très bien pu se voir contrarié par les(entre pénurie de composants et reprise de la pandémie). Mais fort heureusement pour Cupertino il n'en est rien., avec le Mac mini M1 et l' iMac M1 ), la deuxième génération avec les M1 Pro / Max ( MacBook Pro 14 et 16 pouces ) mais aussi les Mac Studio Mais ce sont surtout leDévoilé le 6 juin dernier, ce dernier n'a été commercialisé que le 15 juillet (mais se trouve déjà sur le Refurb depuis ce matin !)Rappelons qu’ils englobent iTunes, Apple Music , AppleCare, Apple Pay, les revenus issus des licences mais également Apple Arcade et Apple TV+ . Dans cette rubrique, Cupertino place également les revenus issus de Apple Music Voice , Fitness + ou encoreComme d’habitude,Ces derniers sont en effet passés maîtres dans cet exercice. Il reste à connaitre cependant les répercussions qu'auront les récentes augmentations des abonnements à Apple TV, Apple Music ou Apple One, dévoilées en début de semaine. En effet, pour Apple One, les packs mensuels Individuel, Famille et Premium coûtent respectivement 16,95 €, 22,95 € et 31,95 € par mois (contre 14,95 €, 19,95€ et 28,95€ auparavant). Pour Apple Music, les formules mensuelles Individuel et Familial passent de 9,99 à 10,99 € et 14,99 à 16,99€. Enfin, Apple TV+ tout seul se prend deux euros de plus, montant de 4,99 à 6,99€ par moisEnfin du côté des, on constate là aussi un joli rebond après les baisses des deux trimestres précédents. Certes la hausse est légère mais elle constitue un début de courbe ascendante pour cette section à succès, qui regroupe l’Apple Watch , les AirPods 3 Max , le HomePod Mini , mais également l' Apple TV 4K , les Airtags , ou les produits Beats. Elle affiche ainsi(8,785 milliards lors du même trimestre l’an dernier).Au regard du contexte économique et des tensions géopolitiques autour de. Pour l’avenir, Apple doit continuer de se montrer prudente en raison de l’évolution de la pandémie, de la pénurie de pièces ou encore de l’augmentation des procédures et des enquêtes pesant sur l’ App Store Il sera cependant très intéressant de connaitre l'accueil réservé aux nouveaux produits tels que l'iPad Pro ou encore l'iPad 10.