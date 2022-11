Elon commence la réforme de Twitter (Twitter Blue à 8$, le retour de Vine ?)

Chief Twit

Nous devons payer les factures d'une manière ou d'une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ?

Passant de, il a envisagé plusieurs mesures (faire tomber quelques têtes et limoger 75% des effectifs), et a annoncé un possible abonnement payant qui permettra notamment de conserver ou d’obtenir un compte certifié (Twitter Blue). Immédiatement, de nombreuses personnes se sont plaintes dontqui n’a pas mâché ses mots sur Twitter également.. Histoire de clore le débat, Monsieur Musk revient donc sur son abonnement à 20 dollars et le descend à 8 dollars (toujours sur Twitter ). Dans le même temps, le CEO de Tesla vient de transférer une cinquantaine de ses ingénieurs Tesla -ainsi que deux de- afin de travailler sur lespour Twitter. Dans cette liste de personnes de confiance, on retrouve le directeur du développement logiciel Ashok Elluswamy, ainsi que le directeur du pilote automatique et du TeslaBot Milan Kovac. Parmi les taches prioritaires, on trouve l'examen du code source, les politiques concernant la confidentialité des données et la modération du contenu. Et même le retour de Vine !