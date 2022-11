Elon Musk va faire sauter la mention "Twitter for iPhone" (et autres mesures)

Suppression de la fonction indiquant l'appareil à partir duquel un tweet a été envoyé

Elon Musk continue de licencier à tour de bras

Au programme de ce jour, il entend à nouveau modifier des fonctions du réseaux, et poursuivre ses vagues de licenciements ! Mais ce dernier n'est pas lui-même à l'abri puisqu'il est questionné par la justice concernant(un petit plan lui accordant plus de 50 milliards de dollars en actions). En effet, son procès a commencé hier dans le Delaware !Il prévoit en effet de faire disparaitre une. Par le passé, cette dernière a permis quelques couacs des plus inappropriés lors d'opérations promotionnelles menées par des produits concurrent d'Apple (Huawei par exemple).En revanche, si la décision a été prise par le bouillant milliardaire, il reste quelques inconnues, comme par exemple la date de sa mise en œuvre. Et puis(ce n'est pas comme si c'était la première fois), tant qu'il a les mains sous le capot.Mais, la nouvelle devrait plutôt être bien accueillie chez certains professionnels. En effet, le nombre de communicants ayant perduleur poste pour ce genre d'erreurs est toujours tenu secret pour le moment...En parlant de garder son travail, le CEO de Twitter continue de faire, et ce, de manière plus ou moins ostensible. En effet, suite à ses plaintes sur la lenteur de l'app Android, un développeur s'est permis -à ses risques et périls- de lui répondre, entrainant sonavec notification via Twitter !. Pour rappel, début novembre, Monsieur Musk a déjà remercié la moitié des employés de la plateforme dans le monde. Sur sa lancée, il a également fait un peu de ménage dans les équipes liés à la modération, au marketing et à l'immobilier.et prend plutôt bien la chose ! Il aurait déjà reçu de sympathiques offres d'emploi, notamment du côté de Reddit !