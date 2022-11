Comment Apple a utilisé les technologies de Laserlike ?

pour alimenter la recherche d'Apple Music et de l'App Store

Apple serait à 4 années de pouvoir lancer son propre moteur de recherche (mais le fera-t-elle ?)

Il pourrait s'agir d'une démission ou d'une fin de contrat programmée (une sorte de CDD de quatre ans), voire -peut-être une prochaine étape dans l'élaboration d'un moteur de recherche maison...Pour rappel, la startup Laserlike (et son application dédiée) permettait de chercher des news, des vidéos et des contenus en fonction d'une thématique choisie, mais également de recouper des sujets d'intérêt.(et pourquoi pas Siri ?).D'ailleurs, pour la petite histoire, avant de former Laserlike en 2015, Anand Shukla, Srinivasan Venkatachary et Steven Baker étaient également tous. Dans le cadre de l'acquisition, les trois fondateurs ont dirigé une équipe de recherche de 200 personnes chez Apple.Concurrents et partenaires dans le secteur de la recherche, Apple et Google entretiennent des. Dans les faits, le second paie au premier environsur tous les produits Apple (même s’il est possible pour les utilisateurs d'en choisir un autre).Cet accord -qui est soumis à des renégociations régulières- n'est toutefois pas éternel et pourrait bien êtreEt justement d'après, Apple en serait à quatre ans (aussi) de pouvoir lancer son propre moteur. Mais pour autantou encore en une seule fois ou pas étapes successives. Elle pourrait en effet négocier un autre partenariat (avec Bing de Microsoft ?) et lancer en parallèle sa solution avant de la renforcer...