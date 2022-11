Twitter : l'ex-CEO de Waze fait la promo de "Post", son nouveau réseau social

des ailes

endroit civil pour débattre d'idées ; apprendre des experts, des journalistes, des créateurs individuels et les uns des autres ; converser librement ; et s'amuser

une plate-forme sociale pour de vraies personnes, de vraies nouvelles et des conversations civiles

La situation plutôt incertaine et mouvementée du côté de Twitter semble donnerdes idées à certains.Son but est de créer un. Après douze ans d'expérience chez Waze qu'il a quitté en 2021, il veut désormais. A noter que Post a été créé en mai 2022 dans la plus grande discrétion -ce qui n'est pas un avantage pour un réseau- mais il pourrait bien bénéficier de l'onde de choc créée par Elon Musk pour prendre ses marques.