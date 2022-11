Elon Musk menace de créer son propre iPhone si Apple l'éjectait de l'App Store

Une menace bien réelle ?

Le téléphone d'Elon Musk

Je pense pas qu'on en arrive là mais oui, s'il n'y a pas d'autre choix, je ferai un téléphone alternatif

MuskPhone

. Certes, le réseau social est toujours vaillant, mais il a perdu bon nombre de ses salariés. Du côté des clients, là aussi les changements sont bien là, avec un nouvelle abonnement pour la certification (8$/mois) mais aussi plein de nouveautés plutôt sympas, comme la promesses des messages privés chiffrés, une meilleure recherche, etc. Bref, Musk veut surtout remettre d'équerre une entreprise qui a du mal à tenir financièrement.Mais le nouveau patron de l'oiseau bleu, dont certaines figures ont été éjectées du réseau social -de Donald Trump jusqu'à certaines personnalités jugées trop réactionnaires. Peu importe les orientations politiques de chacun, placer des limites à la liberté de parole n'a rien d'évident -on le voit d'ailleurs ici dans les commentaires, où certains s'arrogent toutes les libertés pour défendre leur point de vue -Toute la question étant de savoir qui fixe ces limites (la loi ? la morale ? l'orientation politique ?) et si un privé en situation de quasi-monopole peut s'arroger tous les droits en matière de liberté d'expression -que ce soit Apple, Google, Facebook ou Twitter.Voilà qui parait bien peu probable, étant donné le nombre d'organisations qui dépendent de ce service pour leur communication (Apple comprise), sans parler de la presse, des associations, des gouvernants..., comme on nous le vend pourtant souvent. Il faudrait vraiment qu'Elon Musk fasse une énorme boulette pour que Tim Cook envisage pareilleAu jeu des petites phrases, Elon Musk est particulièrement prolifique ces derniers temps et n'hésite pas à répondre lorsqu'on le sollicite. Par exemple,il rétorque, un moyen de rappeler à Apple que l'entrepreneur a aussi les armes pour développer des produits révolutionnaires -PayPal, Tesla ou encore SpaceX sont là pour le démontrer.: en développant ses propres OS chez Tesla, son propre réseau de satellite avec StarLink et même son propre écosystème de façon plus globale, l'idée d'une nouvelle génération de terminaux n'est jamais à exclure et il ne s'agirait peut-être pas d'un iPhone tel qu'on le connait actuellement.