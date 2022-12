Elon Musk, Donald Trump : super héros ou super vilains ?

Un CEO dans la tourmente

En effet, autant Elon Musk et ses frasques sur Twitter que Donald Trump sur son propre réseau social personnel (Truth Social) semblent se distinguer cette semaine.Apparemment, le CEO est de nouveau pris d'une envie de faire le ménage et s'attaque depuis quelques jours à des comptes très influents de Twitter.Il vient notamment de suspendre pour sept jours @ElonJet,. Pour ce faire, ce dernier récupérait en fait toutes les données publiques et affichait en temps réel la localisation de l'avion, ce qui ne plait plus trop à l'homme d'affaires qui a décidé de poursuivre en justice l'étudiant qui le tenait.On se contentera de glisser -- ce tweet de novembre dans lequel Monsieur Musk disait :. Libre à chacun de se forger sa propre opinion.Dans la foulée,, notamment des membres de CNN, du New York Times ou du Washington Post. Ces derniers auraient a priori pour point commun d'avoir critiqué ses récentes mesures.Bien évidemment les réactions ne se sont pas faites attendre. En contestation, plusieurs journalistes ainsi que des personnalités -comme le ministre délégué en charge de l'Industrie- ont préféré cesser d'utiliser la plateforme, et se tourner vers le nouveau concurrent : Mastodonte.. Ainsi sa vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a indiqué dedans le cadre de la législation européenne face à une situation, ne pouvant garantir le. En France, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot s'est ditSauf qu'il en était resté au premier degré.Dans sa dernière vidéo, on peut ainsi le voir grimé en super-héros, ouvrant sa chemise à la façon Superman (sauf que c'est un T et non un S) afin de partir à la rescousse de l'Amérique.r.Notons enfin que ces objets (45 000 en tout) sont des cartes numériques NFT où on pourra l'admirer en cow-boy, en astronaute, en golfeur, victorieux face à une courbe comptable, en pilote de course et, surtout,façon Superman, le muscle luisant et saillant, la bannière étoilée en guise de cape.