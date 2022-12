Elon Musk cherche "quelqu'un d'assez fou pour le remplacer" à la tête de Twitter !

Le sondage de trop ?

s'il devait quitter la tête de Twitter

Une réponse contradictoire, à l'image du chaos ambiant

Intéressant, cela semble suggérer que nous avons bien un léger problème de bots sur Twitter.

Lundi matin, le milliardaire lançait uneavec ce sondage très provocateur dont il a l'habitude. Il y demandait en effet. En fin de journée,Pour autant, lui d'habitude si prompt à la réponse, ce fut le, sans aucune réaction pendant vingt-quatre heures. Finalement, hier soir, il répondaitqu'il cherchait un remplaçant suffisamment fou pour prendre le job et lui de s'occuper des équipes software et serveurs (heureux chanceux). En effet, Il n'est pas question d'un départ définitif de la direction -pas question pour lui de revendre Twitter mais bien d'oeuvrer dans l'ombre...entre licenciements de masse, Twitter payant, suspension de comptes ou retours de fantômes. Certains avaient espéré un départ plus définitif de Twitter et non un pas en arrière, d’autres n’y croyaient pas trop.Dans un premier temps,Il avait d’ailleurs publié le résultat d'une enquête d'opinion réalisée par l'institut HarrisX, selon laquelle 61% des personnes interrogées (parmi les utilisateurs de plateforme) se prononçaient en faveur de son maintien au poste de directeur général.Dans un autre tweet,, ceux qui sont prêts à investir sur la plateforme (certains diraient qu'ils sont plus favorables au milliardaire).