Facebook transige pour 725 millions de dollars pour en finir avec Cambridge Analytica

Une fuite mondiale des données

le plus important jamais obtenu dans le cadre d'un recours collectif américain

cet accord a été conclu dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires

Des milliards pour compenser le scandale

En effet Meta, la maison mère de Facebook, a accepté de(685 millions d'euros) pour mettre fin à l'action juridique déposée contre elle enpar des utilisateurs de Facebook. Ces derniers l'accusent d'avoir-sans leur consentement- avec des tiers, notamment la sociétéIl s'agirait apparemment du règlementen matière de confidentialité des données - un bien triste record. Mais, nonobstant les montants en jeu, les avocats de Mark Zuckerberg ne reconnaissent aucune infraction, ce qui a été confirmé dans un communiqué de presse :Pour rappel,-fermée depuis quelque temps- est poursuivie pour avoir exploité, sans leur consentement,. A priori, un certain nombre de ces données auraient été éxploitées dans le cadre de campagnes électorales en 2016, et ce, afin d'orienter les votes en faveur de Donald Trump.Depuis l'affaire a grevé les économies de Meta. Elle a donné lieu en juillet 2019 à unepar les autorités de la concurrence américaine, pour avoir trompé ses utilisateurs. Puis à un accord de 100 millions de dollars avec lapour avoir caché des informations à ses investisseurs. D'autres poursuites judiciaires liées à cette affaire, notamment dans l'État du Delaware ou de Washington DC, sont toujours en cours.Mais ce dossier a permis / obligé la firme à changer de politique de protection de la vie privée. Meta a ainsi supprimé l'accès aux données des utilisateurs à des milliers d'applications, et a établi. Dernièrement, Mark Zuckerberg revenait sur le devant de la scène avec le suivi des apps d'Apple qui aurait fortement impacté ses revenus, ne lui permettant plus de placer aussi efficacement ses publicités.