Apple est accusée de communiquer des données utilisateurs, sans leur consentement

choquante

un recours contre Apple pour non respect de la vie privée

d’illusions complètes

des paramètres de contrôle et d'anti-suivi sans effet ?

l'application App Store envoyait des données en temps réel

La quantité des informations transmises avait d’ailleurs été qualifiée depar le chercheur.Quoiqu’il en soit, un recours collectif vient d’être déposé L’action soutient l’absence de consentement des utilisateurs et la violation de la. Au delà, la firme est accusée d’avoir menti à ses clients en leur faisant croire qu’ils contrôlaient les informations partagées.Les demandeurs affirment queet que la firme s’en sert à des fins deEnfin ils citent également un récentcouvrant le travail des chercheurs en sécurité de la société de logiciels Mysk. Plus tôt ce mois-ci, deux chercheurs -Tommy Mysk et Talal Haj Bakry- ont affirmé avoir trouvé des preuves que les paramètres de contrôle analytique et anti-suivi sont sans effet sur la collecte de données d'Apple.Ainsi, les deux hommes soutiennent par exemple quesur les recherches d'applications, les annonces consultées, le chemin pour aboutir à certaines apps et même le temps passé sur la page d'une application. Apparemment, despourraient être communiquées !