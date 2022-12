Apple rend hommage au roi Pelé !

Le site brésilien lui rend hommage

Biographie

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, né le 23 octobre 1940 à Três Corações (Brésil) et mort le 29 décembre 2022 à São Paulo (Brésil), est un footballeur international brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu'en 1977.



Figure majeure du football, Pelé est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Surnommé O Rei (en français : « le roi »), Pelé est l'unique joueur de football à avoir remporté trois fois la Coupe du monde de football, en 1958, 1962 et 1970. Désigné athlète du siècle par le Comité international olympique (CIO), joueur du xxe siècle par la Fédération internationale de football association (FIFA), lauréat d'un Ballon d'Or d'honneur, membre de l'équipe mondiale du xxe siècle, l’attaquant brésilien est célèbre pour avoir marqué plus de mille buts dans sa carrière, une partie d'entre eux lors de matchs amicaux.



Attaquant intérieur gauche emblématique du Santos FC, il remporte à onze reprises le championnat de São Paulo dans les années 1950 et 1960 avec le club ainsi que deux doublés avec la Coupe intercontinentale et la Copa Libertadores en 1962 et 1963. Sortant d'une retraite sportive annoncée pour rejoindre le championnat des États-Unis en 1975, l'attaquant brésilien marque l'histoire du New York Cosmos en remportant le championnat 1977 mais aussi dans un rôle d'ambassadeur pour le développement du football dans le pays.



Bénéficiant d'une notoriété mondiale, icône sportive, Pelé prête son image à diverses entreprises et causes après sa retraite sportive. Il devient ambassadeur pour l'Organisation des Nations unies (ONU) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à l'Éducation, l'Écologie et l'Environnement. Ministre extraordinaire des Sports du Brésil entre 1995 et 1998, il troque sa carrière politique pour celle d'ambassadeur lors d'événements organisés au Brésil comme les Jeux mondiaux militaires d'été de 2011 ou la Coupe du monde de 2014. Parmi ses autres activités, il est également acteur, scénariste et producteur.

