Le Mac Pro "M2 Extreme" annulé et des nouveaux écrans en préparation avec des puces AX

Un Mac Pro M2 Ultra pour 2023 ?

M2 Extreme

Un Mac Pro M2 Extreme abandonné, car trop cher à produire même pour Apple ?

Sur la base des gammes de prix actuelles d'Apple, une version M2 Extreme du Mac Pro coûterait probablement au moins 10 000 $ -d'entrée de gamme- ce qui en aurait fait un produit de niche extraordinaire, qui ne vaudrait probablement pas les coûts de développement, de ressources d'ingénierie et de production dont il aurait besoin

Des MacBook Pro 14/16 pouces M2 pour 2023

au début de l'année prochaine

De nouveaux moniteurs externes en préparation

A quelques minutes de la finale, Marc Gurman nous livre ses impressions dominicales. A priori,Précédemment, il avait déjà annoncé l'arrivée de cette machine surpuissante pour 2023.A cette époque, il avait avancé que les processeurs de ce dernier seraient au moins deux ou quatre fois plus puissants que le M2 Max (M2 Ultra et M2 Extreme). Il revient aujourd'hui sur un. Comme le Mac Pro actuel, il serait possible de le booster en intégrant de la mémoire, du stockage et d'autres composants supplémentaires.Concernant le modèle abandonné, il précise qu'il aurait pu bénéficier d'une M2 Extreme avec un CPU 48 cœurs et un GPU 152 cœurs. Mais ce dernier aurait étéEnfin, Mark Gurman revient sur la grosse déception de 2022. En effet, malgré de nombreuses rumeurs, la firme n'avait pas sortis de successeurs aux MacBook Pro 14 et 16 pouces M1.Ces machines auraient en effet du être lancées cette année, mais auraient dû faire face à des retards en interne. Aucun changement majeur n'est attendu hormis les changements de puces et peut-être davantage de RAM.. Pour autant, il faudra se contenter de cela car il ne fournit aucun autre détail. Rappelons qu'en octobre dernier, Ross Young (DSCC) avait déclaré que Cupertino prévoyait de lancer un écran mini-LED de 27 pouces au premier trimestre de 2023.Actuellement, elle ne commercialise que: le Pro Display XDR et le Studio Display. Le premier est sorti en 2019 et commence à partir de 5 499 euros, le second a été lancé cette année à 1749 euros (version standard) ou à 1999 euros (en verre nano-texturé).