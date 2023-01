Quel produit Apple attendez-vous le plus pour 2023 ? (Casque VR, Mac Pro, MacBook Pro... ?)

2023, l'année des Pros ?

Un casque VR, des AirPods Max 2, iMac M2...

Sondage !

Cette année, Apple pourrait donc faire la part belle aux professionnels.comme avec le passage au MacBook Air M2, et peut-être un peu mieux sur la partie graphique -quid du retour des GPU externes si pratiques pour les gros calculs ?, même si Apple aurait peut-être envisagé une puce M2 Ultra plutôt qu'un M1 Extreme, trop coûteux à produire. Toute la question est maintenant de savoir si la RAM, le GPU et les SSD pourront enfin être changés, offrant un peu de modularité à ces machines vouées à être utilisées de longues années. Toute la question est de savoir comment Apple positionnera un éventuel Mac Studio M2 Ultra face à cette machine.Enfin,, avec peut-être un écran mini-LED plus abordable que le fameux XDR. Actuellement, le Studio Display (seul moniteur en dehors du XDR) est un peu décevant en terme de tarifs, de fonctionnalités et de performances.Apple restant une marque grand-public, elle ne manquera évidemment pas de, sans oublier les iPad, Apple Watch et iPhone habituels. Un nouvel iPad mini est notamment attendu cette année, aux côtés d'un possible iPad 11, voire d'un iPad Air M2.Autre rumeur persistante,: Apple possède un écosystème assez limité en matière de VR professionnelle -même s'il existe un certain nombre d'apps et jeux utilisant ARKit sur l'App Store., de nouveaux HomePods (moins mini ?), une nouvelle génération d'AirPods classiques... et peut-être un mix entre un assistant vocale et une AppleTV., comme une voiture électrique, une télévision 100% Apple ou un système de connexion par satellite, façon Starlink. Apple a tout le potentiel pour venir envahir de nouveaux marchés.Alors, parmi ces nouveautés,Dites-le nous dans notre sondage !