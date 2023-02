Apple pourrait dominer le marché avec ses Mac M2

Un marché sous tension

hausse la plus significative

Seulement 249 millions d'ordinateurs expédiés sur 2023

la demande des consommateurs plus faible, une demande des entreprises considérablement plus faible, une faiblesse économique aux États-Unis et en Europe ainsi que de stocks de canaux élevés à l'échelle mondiale, entraîneront des expéditions de PC sur 2023 qui tomberont à 249 millions d'unités (-12,5 % en glissement annuel)

La période d’après Covid se trouve tirée vers le bas par la crise actuelle, entre pénurie de composants, tensions internationales et guerre en Ukraine. Mais aux yeux de Morgan Stanley,En effet, Cupertino demeurerait le numéro un. Avec unede 15% dans son objectif de prix, Apple conserve les faveurs des investisseurs, notamment grâce à la sortie de ses tout derniers Mac M2. Elle est suivie -dans un degré moindre- par Dell (+11%).. En effet,Il s’agirait là du taux annuel le plus bas depuis 2006, et 5 % de moins que les prévisions précédentes.Dans ces conditions, le marché devrait dégager, soit une chute de 26 % par rapport au pic de 279 milliards de dollars que l’on a pu constater en 2021.