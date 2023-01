Apple a également bridé le SSD des MacBook Pro M2 Pro (512Go) !

-40% de débit !

Une puce mémoire en moins !

Le SSD reste très rapide

Avec des(la version de base, en somme), est également concerné par une baisse importante de débit !Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous,sur le modèle 2023, soit une perte d'environ 40% !Si pour un SSD d'entrée de gamme, on pouvait toujours se dire que les clients n'y verraient que du feu,destinées à un public averti et souvent très friand de machines rapides.Comme pour le Mac mini et le MacBook Air/Pro,-ce qui permettait de doubler les débits. Nos confères de 9to5Mac ont pu vérifier la chose en démontant la machine (ne le faites pas, ça fait sauter la garantie).Le plus ironique est de voir que(mais cette dernière est commune à toutes les configurations de SSD). Si Apple avait bien prévu la place nécessaire, elle a sans doute été contrainte par un manque de disponibilité. Il est aussi possible qu'il s'agisse d'un choix économique, allez savoir.Justifié ou non, ce bridage parait une nouvelle fois un peu cavalier, d'autant qu'Apple ne communique plus sur les chiffres. Il serait pourtant: perdre 40% de débit d'une génération sur l'autre, c'est du jamais vu !Une fois encore, si vous avez commandé ce modèle,: pour percevoir une baisse de débit à ce niveau, il faut avoir des usages vraiment très spécifiques.Par ailleurs, les puces de 512Go étant par nature bien plus rapides que leurs homologues de 256Go,ou le MacBook Air.Enfin,: la firme utilise les puces NAND les plus haut-de-gamme et malgré ces petites cachoteries, rares sont les SSD de 512Go à proposer de tels débits.