Qu'attendez vous le plus de la WWDC 2023 ?

Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce que cache cette affiche ?

marc de café

semaine de technologie exaltante

dernières avancées d'iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS

Et vous que voyez-vous ?

Comme chaque année, nombreux sont ceux à se livrer dans la lecture dujus de pomme et de tenter de décrypter l'affiche de la conférence d'Apple. A ce stade du calendrier,Fidèle à son habitude, elle annonce donc que la WWDC 2023 sera uneet que les développeurs en apprendront plus sur les. Une formule qu'elle décline plus ou moins à l'identique chaque année.. Par exemple, l'illustration de septembre 2016 montrait le logo Apple, complètement flou avec un effet bokeh, l'évènement dévoilant plus tard l'iPhone 7, le premier à avoir le mode Portrait pour les photos.Aussi cette année, ces arcs de cercle entourés d'un halo évoquent pour certains(lesseront de cet avis), d'autres y voient une représentation stylisée de l'Apple Park (vue latérale ?). Enfin, il est tout à fait possible de ne rien voir du tout ou encore de guetter d’autres renseignements d’ici le 5 juin.