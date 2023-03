La loi sur les Influenceurs adoptée à l'unanimité (avec beaucoup d'interdictions)

un vote à l'unanimité !

toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d’une cause quelconque, en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret, exerce l’activité d’influence commerciale par voie électronique

des filtres sous conditions

Le 30 mars, le texte examiné depuis mardi est passé -sans encombre- en première lecture. Il a en effet été(soit 49 voix). Pour rappel, il met en place unAu menu, on trouve laà l'article 1:A cela s'ajoutent quelques sanctions en cas de manquements,. La loi contient des interdictions importantes, comme l'interdiction de faire la promotion de chirurgie / de médecine esthétique, ou encore de faire des publications commerciales pour le vapotage. Elle encadre aussi les publicités pour les jeux d'argent et les paris sportifs..Pour les fans du dernier filtre #boldglamour du réseau interdit à l'Assemblée Nationale, les députés ont aussi validéEn outre, il est désormais interdit de faire la promotion de produits financiers -ou tout type de placement financier- au cœur de nombreuses accusations d'escroqueries liées à des promesses d'argent facile.Enfin, sachez-le, la profession d'agent d'influenceur est reconnue et encadrée. La loi impose désormais