Que pensez-vous de la majorité numérique à 15 ans ?

Protéger les mineurs

Des difficultés pratiques

Avec la hausse des troubles mentaux et des cas de harcèlement ou de pédopornographie, l’initiative est louable, mais il reste tout de même des zones d’ombres. En théorie,. Mais la pratique devrait être toute autre !En effet, la mise en œuvre du système reste vague. De plus, rien n’est prévu pour les utilisateurs mineurs déjà inscrits. Et(13 ans par exemple pour Instagram).De même, cette limite pourra être contournée avec. Une autre pratique est à craindre :De même, quel type de vérification pourrait-être envisagé ? Actuellement, il n’existe pas de véritable outil et peut-on demander la photocopie des papiers d’identité lors de la création d’un compte ? En outre, il faudra égalementet d’efficacité. Pour l’heure, Instagram teste un outil basé sur l’analyse faciale, qui pourrait déterminer l’âge d’un internaute. En cas de manquement, une sanction est prévue, avec une amende allant jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.Enfin cette loi pourrait avoir un impact sur une activité déjà malmenée entre le COVID, les nouvelles règles de confidentialité, le conflit en Ukraine ou l’inflation : la publicité numérique. La question n’est pas neutre, car c’est d’elle que les réseaux sociaux tirent la quasi-totalité de leurs revenus. Aussi, les plateformes risquent-elles de. On notera qu’un amendement a déjà été proposé pour interdire le ciblage publicitaire sur les jeunes de moins de 16 ans. Une mesure qui figure déjà dans le Digital Services Act (DSA) européen.