Le fondateur d'OVHCloud en discussion pour racheter le moteur de recherche Qwant

un concurrent européen face aux Américains de Google ou Microsoft

Synfonium

champion européen des services basés sur le cloud

Et le prix ?

Le fondateur d'OVHCloud et actionnaire majoritaire de Shadow ne cache pas son ambition. Qwant se serait rapproché de Shadow, qui propose déjà des offres cloud notamment pour les gamers. Pour rappel, en 2021, le tribunal de commerce de Paris avait confié la reprise de Shadow à hubiC, propriété d’Octave Klaba.Concrètement, il s'agirait de créer une sorte de bureau virtuel qui permettrait aux entreprises clientes d'accéder à des applications de visioconférence, de bureautique, via Qwant. Dans un premier temps, il pourrait être question d'inclure les services de Shadow (une offre de PC dans le cloud, Shadow PC et une offre de stockage, Shadow Drive), issus de Blade, une start-up française reprise en 2021 par Octave Klaba.. Le nouvel ensemble dénommé- pourrait devenir le, précise le communiqué. Les solutions seraient 100% européennes, les données localisées dans l'UE.Apparemment,. Pour rappel, l'institution est actuellement le premier actionnaire de Qwant, avec un peu plus de 30 % du capital, devant Axel Springer.Selon une source proche du dossier,En cas de réussite, cette estimation pourrait bien doubler !