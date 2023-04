Cette présentatrice météo n'existe pas !

Une présentatrice météo qui n'existe pas

Une présentatrice toujours fraiche et disponible

Si les animateurs et animatrices virtuelles ne sont plus une nouveauté en Asie (tout comme les artistes, à l'image d'Hatsune Mieux au Japon), cela reste assez inhabituel dans nos contrées. Depuis le 3 avril dernier, la chaine suisse romande M le Média diffuse des prévisions météorologiques présentées par JadeIl faut bien avouer que le résultat est assez bluffant, que ce soit dans la posture, la diction, le regard (qui donne l'impression de suivre un prompteur, comme une animatrice de chair et d'os) ou la synchronisation du mouvement des lèvres, comme vous pouvez le voir sur le bulletin de ce matin ci-dessous. Les progrès sont évident et nous sommes loin des imperfections évidentes (la fameuse Uncanny Valley) d'il y a quelques années.Selon les dires de Philippe Morax, dirigeant du groupe Millenium Média chapeautant la chaine, la décision d'utiliser Jade a été prise alors qu'aucun candidat réel n'avait été retenu pour présenter la météo. D'un autre côté,Cette nouvelle présentatrice devrait faire frémir quelques animateurs en poste actuellement, et ne devrait pas manquer de soulever à nouveau la question de la dangerosité de l'IA pour certains emplois, à l'image de ChatGPT pour les rédacteurs, ou de DALL-E et autres Midjourney pour les illustrateurs. Reste à savoir si les humains sauront trouver la parade afin de conserver leur poste, par exemple en faisant le show à l'écran ou en plaçant destraits d'humour acide, ou tout autre comportement que l'IA ne maitrise pas (encore) à la perfection.