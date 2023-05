Une pub pour de la bière créée par une IA donne l'impression d'en avoir trop bu

Une fausse pub générée par une IA pour de la bière

Des humains derrière l'IA (et autour de la bière ?)

Synthetic Summer

L'IA générative a encore du mal avec le corps humain et cette improbable vidéo est une sorte de best-of de toutes les approximations inventives des algorithmes. Vous pourrez ainsi vous délecter d'un nombre de doigts impressionnant, de formes de mains pour le moins inédites, des mimiques qu'aucun humain n'aurait pu imaginer, des regards qui partent en sucette, et de nombreux autres artefacts, comme des bières qui changent régulièrement de forme.. Cela n'engage bein entendu que moi, et vous pourrez jugez par vous même en lançant la vidéo ci-dessous.. Le clip a certainement été créé à l'aide de l'IA Runway de seconde génération , actuellement en phase de test et permettant de générer des vidéos à l'aide de texte, à la manière de Stable Diffusion ou DALL-E pour les images. De nombreuses versions ont du être générées et les meilleurs résultats triés sur le volet par les créateurs ont ensuite été assemblés pour obtenir cet étrange et pourtant troublant résultat final., si l'on arrive à mettre de côté le temps des 30 secondes du clip l'ombre inquiétante que fait planer l'IA générative sur certains emplois.