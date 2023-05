Un des pères de l'IA moderne quitte Google et évoque les risques de la technologie

Geoffrey Hinton : un des "Godfathers" de l'IA

Godfathers de l'IA

Quelques craintes quant à l'avenir et l'usage de l'IA

Je me console avec l'excuse habituelle : si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il est compliquer de s'assurer que certaines personnes n'en auront pas un mauvais usage.



L'idée que cette technologie pourrait en fait devenir plus intelligente que les humains – quelques personnes le craignaient. Mais la plupart des gens pensaient que cela prendrait beaucoup de temps. Et je pensais que cela prendrait beaucoup de temps. Je pensais que ce ne serait pas avant 30 à 50 ans, ou même plus. Évidemment, je ne pense plus cela

Geoffrey Hinton et ses comparses Yann Lecun et Yoshua Bengio portent dans le milieu le surnom deet ont remporté. Les algorithmes du trio et leurs dérivés sont actuellement utilisés dans de nombreuses branches, que ce soit pour la reconnaissance faciale sur nos smartphones, les LLM (pour Large Language Model) comme ChatGPT, la vision par ordinateur utilisée pour la conduite autonome, et bien d'autres.L'homme de 75 ans vient donc de quitter son poste chez Google après plus de 10 ans de bons et loyaux services et s'est confié au micro de nos confrères du New York Times A l'image d'autres chercheurs et scientifiques dont les travaux ont pu être détournés pour des usages plus ou moins néfastes, Geoffrey Hinton s'inquiète de l'utilisation non maitrisée de l'intelligence artificielle.Geoffrey Hinton semble satisfait de la gestion de la technologie par Google, mais estime que la concurrence féroce pour briller dans la course opposant, entre autres, Microsoft et ChatGPT à Google et Bard,La désinformation est donc un problème préoccupant pour Geoffrey Hinton, mais également la menace que représente dès aujourd'hui (et encore plus demain) l'IA pour de nombreux corps de métier.