Le casque ARVR d’Apple sera-t-il dévoilé dans 15 jours ?

sept années de développement

C’est un génie absolu et si quelqu'un peut le faire, c'est lui !

le produit le plus complexe qu'Apple ait jamais conçu

même sir Jony Ive est dans la liste !

Pour ce pont de l’Ascension, Mark Gurman a dressé. Aux premières loges, on trouveaurait-on murmuré à l’oreille du journaliste.Compte tenu de son implication et de sa connaissance de l’appareil, Mike Rockwell pourrait même être présent pour sa présentation. Mais il ne serait pas seul pour cet exercice,-qui est responsable de l'équipe de conception- serait également de la partie. Ce dernier gère également la fabrication de l'appareil, qui serait considéré en interne commeDirectement sous les ordres de Mike Rockwell, on trouve, qui s'occupe de l'ingénierie matérielle pour le casque et a déjà travaillé sur la gestion du matériel de l'iPhone jusqu'en 2017.Apparemment,. Même s’il ne fait plus partie de Cupertino, il a joué un grand rôle lors des premiers stades de la création du casque. Il aurait tout fait pour imposer certaines de ses idées : comme une absence de base, un écran orienté vers l'extérieur pour que les autres puissent voir les yeux de l'utilisateur, ou encore pour assurer une transition en douceur entre la réalité virtuelle et réalité augmentée.Parmi les autres noms cités par Mark Gurman figurent Greg Joswiak, Phil Schiller, Frank Casanova, Kim Vorrath, Jeff Norris, Johny Srouji, Shannon Gans ou encore Geoff Stahl.