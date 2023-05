Protection des données : Facebook condamnée à 1,2 milliard d'euros en Europe !

mis en cause concernant l'utilisation d'un mécanisme légal identique à celui de milliers d'autres entreprises implantées en Europe

C’est la plus lourde amende jamais reçue par une entreprise sur décision de l’Union européenne, et plus précisément de la Cnil irlandaise, à savoir la. Notons que le précédent record était détenu par Amazon en 2021 et se montait à 746 millions d’euros.Il s'agit ici de sanctionner Meta pour avoir transféré de manière illégale les données personnelles d'utilisateurs européens vers les Etats-Unis. En pratique, il lui est reproché d'avoir stocké les informations outre-atlantique, sans protection adéquate.En réponse, le réseau déplore d'être, dénonçant ainsi une inégalité de traitement.