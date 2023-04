Bruxelles annonce une surveillance renforcée d'Apple dès cet été

Une liste de 19 nominés

Apple en a d'ailleurs profité pour mettre à jour son site web :

• iOS App Store: 101 millions

• iPadOS App Store: 23 millions

• macOS App Store: 6 millions

• tvOS App Store: 1 millions

• watchOS App Store: Moins 1 millions

• Apple Books: Moins 1 millions

• Abonnements payants aux podcasts: Moins 1 millions



DMA, DSA : les nouvelles lois européennes

). Pour autant, c'est bien, qui vient d'être confirmé.En effet, en application de la loi européenne sur les services numériques (, dite DSA), 19 plateformes -dont l'App Store , Amazon, Facebook, Google, Microsoft (Bing), TikTok ou encore Snapchat- vont être soumises à des exigences particulières.Les entités figurant sur cette liste ne sont pas vraiment une surprise, puisqu'elles comptent toutes plus de 45 millions d'utilisateurs actifs au sein de l'UE. Les entreprises techs avaient d'ailleurs jusqu'au 17 février 2023 pour déclarer à titre volontaire leur nombre d'utilisateurs mensuel dans l'Union européenne !Ces dernières seront donc placées sous la surveillance de la Commission européenne et soumises à des règles renforcées. On trouve notammentPour rappel, il s'agit du deuxième volet de la réforme numérique présentée en décembre 2020 par la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, et son homologue au Marché intérieur, Thierry Breton. Quant à lui, le règlement sur les marchés numériques (DMA) en constitue le premier volet et s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles. Il développe notammentPlus précisément, le DSA vise à. Mais il entend aussi. Comme la désinformation et les opérations de propagande, la création de filtres, le renforcement des discriminations et des violences sexistes, ou encore les risques néfastes sur la santé mentale des enfants.