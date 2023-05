Pour la WWDC 2023, Apple glisse un easter egg en réalité presque augmentée

Tiens une pomme ARVR ?

COmment la regarder ?

A l'image des précédentes keynotes, se cache unvisible uniquement sur son iPhone ou son iPad . En cliquant sur le lien, on accède à une animation cachée en RA sur le thème de laPour ce special event, Cupertino propose la silhouette de son logo qui se détache en surbrillance -tel un objet de réalité augmentée... On peut y voir la date de l'évènement dans un halo arc-en-ciel () !. Pour les Mac , la manip ouvrira un petit dossier pour regarder l'animation.Comme à chaque fois, Apple devrait proposer une autre petite surprise pour célébrer l’événement. On devrait voir apparaître un jolisuivant #AppleEvent.