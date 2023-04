Hormis le MacBook Air 15", quels sont les deux autres Mac attendus à la WWDC ?

Deux Mac "mystère" pour la WWDC ?

• Le Mac Studio, sorti en 2022

• L'iMac M1 sorti en 2021

• Le Mac Pro, dévoilé en 2019 et encore sous Intel

Mais d'ici la WWDC (ou peut-être le jour de la keynote), Apple pourrait en profiter pourdans de récents fichiers de configuration de l'app Find My‌ (Localiser)., trois machines semblent les candidates idéales :Les logs indiquent des, qui prennent la suite des Mac14,3 et Mac14,12, qui correspondent au Mac mini M2 et ‌M2‌ Pro. Mais il pourrait s'agir de n'importe quel modèle !Le seul indice utile concerne le termequi semble évoquer. Mais dans notre liste de Mac éligibles... il n'y a que cela ! En revanche, l'iMac n'a pas un écran vraimentsur le plan fonctionnel...Bizarrement,, qui ne sera pas dévoilée avant fin 2023 voire 2024... En clair, on oublierait ces deux configurations, du moins pour le moment -Gurman peut toutefois se tromper.: après deux ans sans update et des puces qui commencent à devenir un peu légères vu les usages de ces machines (graphismes, architecture, universités...). On pourrait tout à fait imaginer que les iMac M1 reprennent les puces M2 et M2 Pro des derniers Mac mini (graphismes, 3D, développement ....).Tandis que le trimestre pourrait se révéler particulièrement désastreux pour les ventes de Mac,Le Covid étant derrière nous, les investissements autour des ordinateurs s'est largement réduit, et les analystes président à la quasi-unanimité des résultats catastrophiques pour le dernier trimestre chez Apple.