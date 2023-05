Apple annonce une "nouvelle ère" (et un casque ARVR ?)

Code new worlds

nouvelle ère

Ainsi depuis hier, elle n’hésite pas à teaser les foules ! Après le mail et la mise à jour de son site annonçant un laconique, elle récidive aujourd’hui !Sur son compte Twitter, la firme californienne poste, ce petit halo coloré que certains associent au casque ARVR à venir ! Car après tout, le lancement d'un appareil inédit et d'un tout nouveau système d'exploitation majeur serait un réel événement, ce qui ne s'est pas produit depuis le lancement de l'Apple Watch en septembre 2014, et cela semblerait certainement justifier le début d'unepour l'entreprise.