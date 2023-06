Apple Vision Pro : le casque d'Apple est-il l'ordinateur du futur ?

Apple Vision Pro : le casque de réalité mixte d'Apple est là !

Après tant de rumeurs,. Ce nouveau produit semble très important, au point de s'accaparer une énorme part de la keynote (les autres présentations ont d'ailleurs été expédiées au pas de course).(c'est le but, et pas uniquement chez Apple),. Attention toutefois, lesn'ont pas pu être capturées depuis le casque, et sont ainsi des rendus 3D. Il faudra donc juger sur pièce.(un mal pour un bien). On retrouve bien le design en masque de ski évoqué par les rumeurs, avec un châssis en aluminium, un bandeau en tissu qui s'élargit sur l'arrière pour épouser le crâne de l'utilisateur et une couronne digitale, comme celles que l'on retrouve sur l'Apple Watch et les AirPods Max, afin de régler le niveau d'immersion.Le Vision Pro se distingue de la concurrence. Cette technologiedevrait permettre, selon Apple, de moins se sentir exclu lorsque vous vous trouvez dans une pièce avec un utilisateur du casque. Ce ne sera évidemment pas la même chose que de converser avec une personne tête nue, mais cela reste mieux que derrière un masque en plastique plein., mais utilisera les contrôles à la voix, ainsi que le suivi des yeux et des mains pour agir avec l'interface. Apple indique également que les périphériques Bluetooth habituels seront compatibles, comme les claviers (un clavier virtuel sera également d ola partie), souris, trackpads et manettes. L, mais en taille XXL et en 4K, le tout en affichant des objets en 3D en réalité augmentée.et un son 3D permettant de savoir qui parle en fonction de son emplacement.avec la possibilité de consulter sa photothèque sur un écran géant, de zoomer, de lire des films,(le retour des films en 3D ?), ou de s'immerger dans des photos et vidéos au format panoramique qui entourent réellement l'utilisateur. Il sera également envisageable de prendre des photos et vidéos depuis le casque grâce à un bouton dédié afin de pouvoir revoir ces souvenirs en s'immergeant dans le moment., mais il faut se rappeler qu'il y a quelques années le même scène aurait placé le même père derrière le viseur d'un énorme caméscope (avec un œil fermé^^), ou plus proche de nous derrière son téléphone. Reste à savoir si le fait de retrouver ces souvenirs dans un format s'approchant au plus près du réel (à notre niveau de technologie) vaudra l'effort de porter de temps en temps le casque., dont des jeux (mais sans exemples concrets), et du contenu élaboré par Disney(selon le dirigeant Bob Iger, le casque permettra de se sentir sur le terrain pour du sport, ou immergé dans l'élément pour un documentaire comme un reportage sous marin) et disponible via Disney+., un système permettant d'ajuster finement le maintien et l'écartement pour les yeux,(l'équivalent d'une TV 4K pour chaque œil selon Apple), un système de suivi des yeux, une puce M2 secondée par une puce R1 pour les capteurs, un système pour scanner votre visage afin de créer un avatar, et le système Vision OS créé à partir d'une page blanche pour leet intégrant son propre App Store., l''équivalent de Face ID fonctionnant avec la rétine et permettant l'utilisation d'Apple Pay., soit un peu plus que ce qu'annonçaient les rumeurs. Cela n'est pas donné, mais les promesses sont belles et nous avons hâte de pouvoir les vérifier. Il faudra toutefois attendre l'année prochaine pour cela aux US, et peut-être quelques mois de plus pour la France. D'ici là, nous devrions en apprendre plus sur ce qui pourrait être la prochaine évolution d'Apple, et pourquoi pas de l'informatique.