Ce qu'Apple ne montre pas trop du Vision Pro !

Une batterie externe de 2 heures seulement ?

Et une sangle sur la tête ?

A priori, le casque aurait bien, d’un côté, un connecteur magnétique propriétaire et de l’autre, un port USB-C pour recharger et pour brancher le casque au secteur ou à une batterie externe, dont(dixit Apple). Mais la présentation à la keynote n'a pas laissé passer beaucoup de détails sur ce point.Quoiqu'il en soit, l'aventure ne se limite pas à 120 minutes. En effet, dans une utilisation bureautique ou depuis son canapé,Cependant, il y aura probablement des situations où il est nécessaire de bouger et donc de se reposer sur une batterie externe. Mais, il semble que l'on puisse disposer de plusieurs batteries interchangeables.et s'interroge sur le second port à l'arrière de la batterie.Et pour clore cette semaine riche en annonces (même si elles ont été éventées par les rumeurs), Mark Gurman revient sur le Vision Pro en précisant un petit détail.(on ne sait si elle est fixe ou si on peut s'en passer). D'ailleurs, on ne sait pas vraiment combien il pèse ! Lors des premières prises en main , certains ont estimé son poids à moins d'un demi kilo...