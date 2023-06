Premiers tests du Vision Pro : le casque d'Apple est-il vraiment impressionnant ?

Une technologie impressionnante

Une fois le casque en place, j'étais prêt à découvrir les éléments matériels les plus incroyables du Vision Pro : ses deux écrans micro-OLED 4K. L'image est plus nette que sur n'importe quel écran que j'ai vu auparavant, que ce soit un casque VR ou un téléviseur. Les photos sont incroyablement nettes, en particulier les images panoramiques, qui remplissent complètement votre champ de vision.

La résolution permet de rendre le texte réellement lisible. Le positionnement d'Apple en tant qu'appareil informatique complet n'a de sens que si vous pouvez réellement y lire du texte. Toutes les itérations précédentes des configurations de «bureau virtuel» reposaient sur des panneaux et des lentilles qui présentaient une vue trop floue pour lire de manière fiable un texte fin en long et en large. Dans de nombreux cas, cela faisait littéralement mal de le faire. Pas avec l'Apple Vision Pro - le texte est super net et lisible à toutes les tailles et à de grandes "distances" dans votre espace.

L'expérience est absolument incroyable. J'ai eu la chance d'explorer une version 3D d'Avatar 2 et j'ai été époustouflé par l'immersion.



Vous pouvez regarder du contenu via Vision Pro dans une fenêtre flottante que vous pouvez ajuster à votre guise, et visionOS assombrit automatiquement la zone autour de cette fenêtre. Vous pouvez également mettre le film dans un environnement de votre choix. J'ai pu regarder un film en utilisant l'environnement cinéma, ce qui donnait l'impression que je regardais dans un home cinéma dédié. L'attention portée aux détails était remarquable, jusqu'aux textures de style mousse acoustique au plafond.



J'ai également pu regarder un extrait d'un match de la NBA tout en portant Vision Pro, ainsi qu'un match de la MLB. Ces deux expériences étaient incroyables. Je pouvais regarder en haut, en bas, à gauche et à droite et avoir l'impression d'être dans le stade, assis à côté du terrain ou juste à côté de la première ligne de base.

réellement l'impression de revivre le moment.

proche de la perfection

intuitifs

Je ne pense pas que quiconque aura du mal à apprendre à utiliser le Vision Pro

Cela dit, pour la plupart des gens, cette courbe d'apprentissage sera l'aspect le plus difficile de Vision Pro. Je dois imaginer que les gestes deviennent une seconde nature à un moment donné, mais il faudra s'entraîner pour y arriver.

. Avant l'essai, les journalistes ayant besoin de verres correctifs ont été accompagnés par des employés d'Apple doté d'un appareil dédié afin de tester leur vue et de leur fournir les inserts adéquats conçus par Zeiss pour une meilleure expérience. Il a ensuite fallu scanner le visage et les oreilles avec un iPhone 14 pour optimiser le rendu audio spatial personnalisé., la technologie EyeSight permettant deles yeux et le visage de l'utilisateur sur l'écran OLED de la visière n'a pas été de la partie, tout comme le fait d'utiliser un Mac, ou encore un ensemble clavier souris.Dès la première seconde, la technologie embarquée au sein du casque à 3499 dollars fait mouche et les journalistes évoquent. Les caméras et les deux écrans micro-OLED cumulant 23 millions de pixels dans le format d'un timbre poste permettant d'avoir, au point de pouvoir utiliser un iPhone tout en portant le casque.L'immersion est bien présente,(il s'agissait de rendus 3D)-Apple ne donne pas de chiffre- par rapport à la vision humaine (ce qui implique des bandes noires à la périphérie de la vision). Le journaliste indique que l'ajustement des lentilles par rapport à l'écart entre les yeux de l'utilisateur est automatique et rapide, et que le processus est donc plus simple qu'avec les casques concurrents.Selon Devindra Hardawar d' Engadget , des détails qui se perdent lorsqu'un visage est moins éclairé, avec une luminosité moins importante sur l'affichage que dans la pièce, et quelques effets de coloration sur le bord des lentilles. Toutefois,Selon Matthew Panzarino de TechCrunch , et sur ce point les journalistes sont unanimes, cela fonctionne parfaitement,(un très bon point). Selon Chance Miller de 9to5Mac Ce point est assez intéressant, proche de ce que l'on évoque dans la science-fiction, que ce soit Minority Report ou Black MIrror. Il faudra toutefois se faire à l'idée de filmer certains moment avec un casque (il est possible de le placer sur un support, et non de le porter en permanence) afin d'en garder un souvenir plus proche de la réalité que ce que l'on pouvait obtenir jusqu'alors.. Toutefois, certains journalistes comme Matthew Panzarino évoquent une technologie, là où Devindra Hardawar précise que les gestes sontet qu'il ne pense pas que que, alors que Chance Miller indique queAu rayon des doléances, certains journalistes soulignent que(moins de 450 grammes selon Nilay Patell),(bien que cela semble compliqué de réduire cette sensation à néant), et l'on peut ressentir une pression sur le nez une fois le casque en place (certains journalistes ont pu essayer le casque avec un bandeau supplémentaire sur le dessus du crâne qu'Apple n'a pas montré lors de la présentation).De même,, même si Apple indique qu'il sera possible de partager ce moment avec d'autres utilisateurs disposant également d'un Vision Pro. Certes, mais pour une famille l'investissement serait vraiment important pour regarder un film, sans prendre en compte le sentiment étrange de voir déambuler chaque membre d'un foyer avec un casque vissé sur la tête (même si voir passer des personnes le nez sur leur smartphone est devenu habituel). Enfin, l'autonomie sur batterie de 2 heures (même si elle n'a pas pu être testée en 30 minutes) est un peu juste, et le développement du Vision Pro nécessite encore un peu de travail, ce qui semble normal pour un casque qui ne sera pas commercialisé avant l'année prochaine.De mon côté, étant déjà amateur de VR, je suis réellement impatient de pouvoir enfiler ce Vision Pro et de vérifier ces possibilités in situ les belles promesses de la présentation, mais il va malheureusement falloir s'armer de patience.