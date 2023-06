FaceTime sur tvOS, AirPlay dans les hôtels, mode Adaptative Audio pour les AirPods

one more thing

FaceTime sur TVOS

En voiture avec SharePlay ! AirPlay dans les hôtels !

Adaptative Audio pour les AirPods

Adaptive Audio

Une API -- est également disponible pour les développeurs sur Apple TV, incluant la prise en charge de Zoom et Webex.Parmi les petits raffinements, on notera la(Center Stage) et différents gestes -comme la nouvelle fonctionnalité de conférence sur macOS -pour utiliser des effets spéciaux.. Les passagers pourront alors être autorisés à contrôler l'audio en cours de lecture.. Cela ne sera disponible que dans certains hôtels avant la fin de l'année.En gros, ce mode est à chmi-chemin entre le mode transparence et le mode de réduction de bruit, pour filtrer les bruits autour de vous de façon dynamique.Cela permettra d'entendre un vélo ou une voiture arriver (pratique quand on marche) tout en conservant la réduction de bruit active pour le reste.