tvOS 17 permet de retrouver sa Siri Remote égarée

comment retrouver sa télécommande ?

une intégration parfaite entre l’Apple TV et l’iPhone

Une localisation possible (mais sous conditions)

Les autres nouveautés de tvOS 17

Pendant un certain temps, de nombreuses rumeurs courraient sur unemais en vain. A tel point que certains accessoiristes avaient même sorti des étuis Remote + AirTag !Quoiqu'il en soit l'attente estterminé,Pour cela, il suffit aux utilisateurs d’ouvrir la télécommande Apple TV dans le Centre de contrôle sur l'iPhone pour retrouver leur Siri Remote.En pratique, à mesure qu’ils s’approchent de la position de l'objet perdu, le cercle à l’écran s’agrandit pour les guider et pouvoir à nouveau zapper tranquille !Une API -- est également disponible pour les développeurs sur Apple TV, incluant la prise en charge de Zoom et Webex.Parmi les petits raffinements, on notera la(Center Stage) et différents gestes -comme la nouvelle fonctionnalité de conférence sur macOS -pour utiliser des effets spéciaux.