Le Prime Day d'Amazon se tiendra le 11 et 12 juillet

Amazon Prime Day 2023

Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients de nombreuses offres Prime Day sur des produits provenant de petites et moyennes entreprises régionales françaises et de start-ups de la French Tech. Acheter des produits de marques françaises à des prix abordables, c’est aussi ce que nous souhaitons leur offrir pendant Prime Day en leur permettant ainsi de faire d’importantes économies.

11 et 12 juillet 2023

Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés Prime. Amazon propose dès aujourd'hui quelques offres intéressantes comme l'accès pendant 4 mois gratuits (au lieu d'1 mois habituellement) au catalogue complet d'Amazon Music Unlimited. Cette année, le Prime Day mettra également en avant les petites et moyennes entreprises françaises avec un badge particulier qui sera affiché sur les produits en question.comme 30 jours offerts sur le Pass Warner du 28 juin au 12 juillet, un accès à OCS à 1 euro le premier mois et d’un accès gratuit pendant 30 jours à Universal +, Filmo, Universciné et Shadowz du 3 au 17 juillet, ou encore des jeux gratuits via Prime Gaming comme Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight : Showdown, et Sar Wars : The Force Unleashed du 21 juin au 11 juillet.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.