Le père des batteries modernes, John Goodenough, nous a quittés

Décès de John B Goodenough à l'âge de 100 ans

Une technologie que nous utilisons au quotidien

, notamment en utilisant dès 1980 alors qu'il œuvrait à l'université d'Oxford de l'oxyde de lithium-cobalt comme cathode d'une batterie rechargeable lithium-ion afin d'obtenir une meilleure densité d'énergie. L'homme, assez discret (et qui n'a évidemment rien à voir avec David Goodenough, le personnage désopilant de la chaine YouTube le Joueur du Grenier), est donc à l'origine des batteries qui équipent nos smartphones, ordinateurs et même les véhicules électriques., un chimiste japonais ayant reçu le prix Nobel de chimie en 2019 avec John B. Goodenough et Stanley Whittingham et permis à la firme Asahi Kasei Corporation d'élaborer les premiers modèles commerciaux, avant que Sony ne propose les premiers modèles fiables pour le grand public en 1991.Les performances de ces batteries ont ensuite permis d'obtenir des appareils offrant une meilleure autonomie tout en réduisant leur encombrement., et a poursuivit avec brio et discrétion sa carrière en tant que professeur à l'université du Texas à Austin.