Grosse baisse de prix chez StarLink ! L'abonnement et le kit internet par satellite sont bradés !

Quelles conditions pour se connecter à Starlink ?

Faut-il s'abonner à Starlink ?

Ou plutôt, d'avoir un minimum d'obstruction : une immeuble, un arbre, une toiture, une pergola... Chaque espace occupé entre les satellite et la parabole impliquera des déconnexions régulières.En revanche, même dans un fond de vallée (comme Chamonix) ou dans un petit jardin avec une belle ouverture sur le ciel, aucun souci ! Il est même possible de placer l'antenne sur un mat, ce qui permet de réduire les obstructions des toits de maison (comme une antenne TV finalement).. Nous avons baladé notre parabole dans notre ID.Buzz pendant plusieurs semaines et nous sommes toujours arrivés à trouver un spot pour une bonne connexion eu réseau.Destiné à tous les oublié de la fibre,, une bien meilleure alternative au VDSL et autres modem cellulaires, pas toujours efficaces. Avec un ping très raisonnable, il est même possible de jouer à des jeux en ligne, chose quasiment impossible en 4G., principalement liées aux problèmes d'obstruction. Sur un terrain dégagé, une fois l'antenne bien placée, l'ensemble s'est montré d'une fiabilité exceptionnelle, d'autant que le hardware est vraiment robuste malgré le temps parfois capricieux.grâce à Starlink, et profiter des jeux en réseau, des films en haute définition, des visio... Bref, de la vie numérique telle qu'elle se dessine pour l'ensemble du monde à l'heure du tout connecté.