Starlink est enfin rentable pour SpaceX !

Starlink est enfin rentable

Baisser les prix : la stratégie globale d'Elon Musk

Nous subventionnions les antennes, mais nous avons tellement amélioré notre production de terminaux que nous ne les subventionnons plus , ce qui est déjà un net progrès

Rappelons queà des zones reculées ou non couvertes par la fibre et/ou la 5G.Jusqu'à présent,, notamment à cause de coûts trop élevés. Mais la production de masse aurait permis d'absorber enfin ces dépenses, ce qui a d'ailleurs permis de faire baisser les prix récemment , a déclaré Hofeller lors de la conférence World Satellite Business Week, selon nos confrères de CNBC.On apprend d'ailleurs que, alors qu'il était vendu environ 600$. Désormais vendu 199€ (mais toujours 499$ aux USA), difficile de savoir si avec cette promotion bien européenne, SpaceX ne perd pas un peu d'argent dans nos contrées. En revanche, on imagine que ces frais sont de toute façon absorbés par le prix des abonnements.Reste que. On le voit avec Tesla, désormais avec Starlink, les utilisateurs profitent toujours de tarifs en baisse, une stratégie à l'opposée de celle d'Apple, dont les prix ne cessent d'augmenter -même si l' iPhone 15 fait aujourd'hui exception.autour de la planète. En Europe, et notamment en France, le service permet aux oubliés de la fibre de profiter d'une bonne connexion (200Mbps en téléchargement et 50Mbps en upload).