Devolo CPL et Wi-FI : optimisez la gestion de l'énergie grâce à un réseau performant

Le couverture d'un domicile avec un réseau performant, y compris dans les habituelles zones blanches que sont le garage, les dépendances ou les combles, relève parfois du chemin de croix. Si vous disposez d'une certaine superficie,Un réseau efficace dans toutes les pièces, mais également dans le jardin et jusqu'au portail, suffit bien souvent à résoudre les soucis que l'on rencontre fréquemment avec les objets connectés.Il n'y a par exemple rien de plus agaçant que de mettre en place une serrure ou une sonnette connectée et de constater que vous avez manqué une livraison ou qu'une caméra n'a pas enregistré au moment opportun par la faute d'une connexion trop faible ou aléatoire. Une bonne couverture de votre domicile permet par exemple. Un vrai soulagement au quotidien !Avec des factures qui ne cessent d'augmenter,, comme les panneaux solaires et batteries dont nous vous parlons régulièrement, couplés à l'inévitable onduleur et à la très pratique borne de charge pour un éventuel véhicule électrique. Un bon équipement permet de réduire nettement les factures, et même de s'approcher de l'autoconsommation avec de belles économies à la clé.Une fois votre maison équipée, encore faut-il pouvoir faire communiquer efficacement l'ensemble des systèmes. La plupart des éléments étant désormais connectés, un réseau fiable et performant devient vite indispensable, parfois dans des endroits éloignés de la box internet et de sa couverture limitée.Afin de mettre en place une couverture réseau efficace, y compris pour de grandes superficies,. Il sera ainsi possible de profiter de votre installation électrique pour installerCes petits boitiers offrentet il suffira de les brancher pour profiter en quelques minutes d'une meilleure couverture Wi-Fi ainsi que de prises Ethernet afin de relier en filaire les appareils compatibles. Si nécessaire, il sera possible de multiplier les modules Devolo Magic LAN et Magic Wi-Fi pour profiter d'une couverture étendue de l'ensemble de vos espaces de vie.Le constructeur propose égalementLe Magic 2 LAN DINrail est ensuite connecté au routeur via un câble Ethernet et relié aux trois phases du circuit électrique dans le panneau. Cette installation permet de fournir une bande passante encore plus élevée.Il restera ensuite à équiper le domicile d'un ou plusieurs modules du constructeur promettant des débits maximum en CPL culminant à 2 400 Mb/s et jusqu'à 1 800 Mb/s en Wi-Fi 6.(dalles en béton, nombreux murs atténuant le signal). Chaque module CPL Magic 2 Wi-Fi 6 dispose par exemple d'une prise femelle afin de ne pas condamner la prise électrique et de 2 ports Ethernet Gigabit.