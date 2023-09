Echo Hub, Fire TV, Eero Wi-Fi 7, Alexa boostée à l'iA, le plein de nouveautés chez Amazon !

Echo Hub : un écran de contrôle pour la domotique

Débutons les hostilités par l'Echo Hub,(un support est vendu séparément si vous préférez le poser sur un meuble, ainsi que des cadres décoratifs afin de simplifier son intégration en fonction de la décoration). Pensé pour offrir aux utilisateurs un moyen simple et intuitif de gérer les divers appareils de la maison connecté, cet Echo Hub offre un tableau de bord personnalisable à l'aide de widgets afin de regrouper les différents appareils de la maison et d'en simplifier le contrôle.L'appareil utilise la technologie infrarouge pour détecter lorsqu’un utilisateur se trouve à proximité et adapter l'affichage, tout en offrant un bouton permettant de déconnecter les microphones. L'Echo Hub dispose d'un port Ethernet (avec adaptateur PoE en option) etL'Echo Hub sera bientôt disponible au tarif de 199,99 euros.Amazon poursuit avecoffrant un design plus moderne, un nouveau processeur plus puissant et permettant à Alexa de, un système audio optimisé avec son spatial et adaptation automatique à la pièce d'écoute, ainsi qu' une caméra de 13 mégapixels centrée et des microphones avec réduction de bruit pour améliorer les appels en visioconférence.L'appareil fait également office de hub domotique avec la possibilité. Ainsi, grâce à la caméra, un utilisateur placé à l'autre bout de la pièce verra un contenu facile à voir de loin, comme un titre d'actualité simplifié ou une grande horloge, et l'écran passera automatiquement à une vue plus détaillée lorsqu'il s'approchera de l'appareil. La reconnaissance faciale (bein entendu optionnelle) permet également de personnaliser l'interface en fonction de l'utilisateur qui regarde l'appareil.en lui offrant pour cette seconde génération un processeur quadricœur cadencé à 2 GHz,la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et du son Dolby Atmos, ainsi que 16 Go de stockage intégré et la nouvelle télécommande vocale Alexadotée d'un boutonpour un accès rapide à l'application ou à la chaîne la plus récemment utilisée.Le nouveau stick permet également de profiter de la fonctionafin d'afficher plus de 2 000 œuvres d'art (sans abonnement), mais également de consulter des informations, comme un calendrier, des rappels, des notes, de laisser des messages aux membres de la famille, de contrôler la domotique, ou d'écouter de la musique via Amazon Music et Spotify. Le Fire TV Stick 4K est également renouvelé avec un processeur quadricœur à 1,7 GHz, la compatibilité Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+ et du WI-Fi 6.Amazon dévoile également, des débits sans fil atteignant 4,3 Gb/s, une couverture de 232 m² avec une seule borne, la prise en charge de 200 appareils, le tout sans ventilation active et avec la prise en charge de Matter ainsi que la capacité d'agir en tant que routeur de bordure Thread et hub Zigbee. Autre avantage, le Eero Max 7 est compatible avec les anciennes générations de routeurs Wi-Fi Mesh de la marque, permettant d'étendre la couverture au sein du domicile en ajoutant une borne.D'autres nouveautés ont été présentées, comme des caméras Blink et Ring, mais aussipermettant de se passer du mot clé Alexa en s'appuyant sur la caméra, d''être controlée uniquement avec le regard () , d'offrir une conversation plus fluide, et même d'analyser les mouvements et la lumière ambiante pour automatiser l'éclairage connecté (via certains Echo et détecteurs de mouvement).Certains nouveaux produits sont également réservés pour le moment aux US, commesans que l'on sache s'ils seront un jour disponibles sur notre territoire.